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Dünya

Açılışta 'Gümülcine' krizi

Atina ve Gümülcine'de Ziraat Bankası'nın açılış törenleri davetiyelerinde kullanılan 'Gümülcine' ifadesi sorun oldu.

16 Şubat 2009 02:00

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Gümülcine'de Ziraat Bankası'nın açılış törenleri davetiyelerinde kullanılan 'Gümülcine' ifadesi sorun oldu.

Atina Haber Ajansı (ANA), Yunanistan Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Genel Sekreteri Dimitris Stamatis'in kendisine gönderilen davetiyeyi Ziraat Bankası müdürüne hitaben bir mektup yazarak reddettiğini duyurdu.

Ajans, Stamatis'in mektubunda şu ifadeleri kullandığını belirtti:
"Sayın Müdür, Komotini'deki (Gümülcine) bankanızın açılışı vesilesiyle bana gönderdiğiniz davetiyeyi üzüntüyle geri çevirmek zorundayım. Çünkü davetiyenizde yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerine yer verdiğiniz gibi, Komotini kenti için Gümülcine ifadesini kullandınız. Ben bunun, size misafirperverlik gösteren bir ülke için hakaret ve kabul edilemez nitelikte olduğuna inanıyorum. Bu tür hareketler Yunan makamları ile bankanız arasında var olması gereken işbirliğine hiç yardımcı olmuyor. Bu davetiyenizi derhal geri almanızı rica ediyorum."

Ziraat Bankası'nın Atina'daki merkezi ve Gümülcine'deki şubesi, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren'in katılacağı törenlerle, sırasıyla, yarın ve 18 Şubatta hizmete açılacak.

Ziraat Bankası'nın gönderdiği davetiyelerin İngilizce bölümünde Komotini, Türkçe bölümünde ise Gümülcine ifadesi kullanılıyor.

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