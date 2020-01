Açılışını Bilal Erdoğan yapmıştı; Akdeniz Üniversitesi'ne ait stadyumun tuvaletinde tepki çeken uygulama

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Okçular Tekkesi arasında yapılan protokol ile ‘Türk Okçuluğu’ dersi seçmeli ders olarak müfredata alındı. Çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde sürdüren Okçular Tekkesi’ne tahsis edilen Akdeniz Üniversitesi Stadyumunun tuvaletlerinde "şeriatla" yönetilen ülkelerde görülen uygulama hayata geçirildi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nun batı türbini, Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü adıyla 2015 yılında kurulan kulübe tahsis edildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile protokol üyelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Antalya Okçular Tekkesi, çalışmalarına başladı.

Stadyum tuvaletlerinde kadınlar bölümünde tesettürlü bir kadın simgesi yerleştirilirken, erkekler bölümüne ise fesli ve şalvarlı kıyafet içinde betimlenen erkek figürü yerleştirildi. Tepki çeken uygulamanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Antalyalılar, buna izin verilmesini eleştirdi.

Kulüp Başkanı Uçar'ın silah merakı

Kulübün başkanlığını yürüten Sümeyye Gamze Uçar’ın paylaştığı silahlı fotoğraf ise, çocuklarını bu kulübe gönderen onlarca aile açısından bir hayli düşündürücü. Uçar, Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamalarında çekildiği sanılan silahlı fotoğrafta, güvenlik güçlerine mensup personelle bir arada görülüyor.

"Okçuluk kutsal amaçlarla bütünleşmiştir"

Sad Bin Ebi Vakkas’ı kendilerine pir olarak seçen kulübün okçulukla ilgili çalışmalarının, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile koordineli olarak yürütüldüğü öğrenildi. Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün resmi internet sayfasında İslamiyet öncesi Türk kültüründe önemli bir yeri olan ok ve yayın, İslamiyet’in kabulüyle dinî bir boyut da kazandığı belirtilerek, “Okçuluk kutsal amaçlarla bütünleşmiştir” ifadelerine yer verilmesi dikkati çekiyor.

"Spor okçuluğu savaş hazırlığı sayılıyor"

Kulübün resmi internet sitesinde yer verilen bilgilerde, ok ve yayın dinî önemi ile ok atmanın fazilet ve sevabına dair 40 kadar hadis-i şerif bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer veriliyor: “İslâm inancına göre, ok yarıştırmak haram sayılmayan birkaç oyundan biridir. Okçuluğa hem bir ibâdet hem de savaş hazırlığı gözüyle bakılır. Harp okçuluğu yanında, bir savaş hazırlığı sayılarak spor okçuluğuna da aynı kutsal önemin tanındığı görülmektedir. Nitekim menzil okçuluğu gibi, koşu okçuluğu da sünnettir. Gerek menzil gerek koşu atışlarında oklar hep ‘Yâ Hak!’ nidasıyla ‘gaza niyetine’ atılır.

Savaş okçuluğu terk edildikten sonra, spor okçuluğunun öncelikle manevî bir disiplin sayılıp, yüzyıllar boyu sürdürülmesinde bu dinî inanç önemli rol oynamıştır. Yine bu inanca dayanılarak ok meydanlarına, cennetten bir köşe diye bakılmış, sınırına tecavüz edilmesine, sarhoş, abdestsiz ve pabuçla girilmesine izin verilmemiş, yetkili kişisine şeyh denilmiş, cihat, yağmur ve âfet duâlarında hep bu meydanlarda toplanılmıştır. Ok meydanına girişte menzil atılacağında ona da salât-ü selam okumak kaide olmuştur. Osmanlı okçusu idmanlarını bile ibadet şuuruyla ve gaza niyetine yapmıştır.”