Açılışında "4 dolar + KDV olacak" denen Avrasya Tüneli ücreti son zamla 5.78 dolara çıktı

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli‘nin geçiş ücretine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi. Yüzde 26’lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu.

Eski bankacı ve Gelecek Partisi yöneticisi Kerim Rota, Avrasya Tüneli açılırken geçiş ücretinin otomobiller için 4 dolar + KDV olarak ilan edildiğine dikkat çekerek son zammın fiyatı 5.78 dolar + KDV’ye denk gelen seviyeye çıkardığına dikkat çekti.

Buna göre Avrasya Tüneli’nin 2016’daki açılışında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tünel geçişi otomobiller için 4 dolar + KDV, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacak” demişti.