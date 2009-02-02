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Spor

Açılışı şampiyon yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan İrlanda Rallisi'ni geçtiğimiz yılın şampiyonu Citroeb pilotu Sebastien Loeb kazandı.

02 Şubat 2009 02:00


Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan İrlanda Rallisi'ni geçtiğimiz yılın şampiyonu Citroeb pilotu Sebastien Loeb kazandı.

Geçtiğimiz yıl 15 yarışın 11'ini kazanarak şampiyonluğa ulaşan Citroen'in Fransız sürücüsü Sebastien Loeb, takım arkadaşı Dani Sordo'nun 1 dakika 27.9 saniye önünde kariyerinin 48. zaferini kazandı.

Geçtiğimiz yılın üçüncüsü Ford'dan Mikko Hirvonen, Sordo'nun 39.9 saniye arkasında üçüncü oldu.

Citroen de, ilk yarışın ardından Subaru ve Suzuki'nin bu sezon yer almadığı takımlar klasmanında 18 puanla zirveye yerleşti. 

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