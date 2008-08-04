Açılışı 'şampiyon' yaptı

MotoGP 2008 sezonu Katar'da koşulan ilk gece yarışıyla başladı.

Losail Pisti'ndeki yarışa dördüncü sıradan başlayan son şampiyon Casey Stoner, sezonun ilk yarışından galip ayrılan taraf oldu. Ducati'nin Avustralyalı pilotu 42 dakika 36 saniyelik derecesiyle, damalı bayrağı ilk geçen pilot olarak 25 puanın sahibi oldu.

Geçen senenin 250cc. şampiyonu İspanyol Jorge Lorenzo da kariyerinin ilk MotoGP yarışında ikincilikle yetindi. Yamaha pilotu pol pozisyonda başladığı yarışı ikinci sırada tamamlayarak takımına 20 puan kazandırdı.

Katar Grand Prix'sinde üçüncülüğü Honda pilotu Dani Pedrosa alırken, Lorenzo gibi bu sezon MotoGP'ye geçen diğer Honda pilotu Andrea Dovizioso da son bölümlerde tecrübeli Yamaha pilotu Valentino Rossi'yi geçerek dördüncü sırada finiş gördü.