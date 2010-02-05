Açılışı Kartal yapıyor

T24 - Turkcell Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni İnönü Stadı'nda ağırlayacak.



Geçen haftaki Antalyaspor galibiyetiyle zirve yarışından kopmayan siyah-beyazlılar, ligde 17 maçtır yenilmediği başkent temsilcisi önünde bu unvanını korumak istiyor.



BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.



BJK İnönü Stadı'ndaki son 2 lig maçında Diyarbakırspor ile golsüz berabere kalıp, Bursaspor'a 3-2 yenilen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı da elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Beşiktaş, taraftarlarına uzun bir aradan sonra kendi evinde lig galibiyeti izlettirmek istiyor.



Siyah-beyazlılar, hafta başında böbrek damarlarından cerrahi operasyon geçiren teknik direktör Mustafa Denizli'nin yerine, büyük olasılıkla antrenör Tayfur Havutçu yönetiminde sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Ferrari ve Hakan'dan yoksun Beşiktaş'ta, 3 sarı kartlı İbrahim Toraman, ceza sınırında bulunuyor.



Bu arada, kongre öncesi süreçte Yıldırım Demirören yönetimini protesto eden taraftarların, geçen hafta yapılan olağan seçimli genel kurul sonucu yeniden kulüp başkanlığına seçilen Demirören ve yeni yönetimine karşı takınacağı tavır da merakla bekleniyor.



Fenerbahçe'nin 43 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Turkcell Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi, bir maçı eksik Beşiktaş 35 puanla 5. sırada bulunurken, Gençlerbirliği ise 30 puanla 7. sırada yer alıyor.