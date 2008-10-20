Açılışı F.Bahçe yapıyor



Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Euroleague'de 2008-2009 sezonunun açılışını bu akşamı F.Bahçe Ülker ile TAU Ceramica yapacak.



Vitoria kentindeki karşılaşma TSİ 21.30’da başlayacak ve Spormax naklen yayınlayacak.

Sezonun ilk haftasının diğer maçlar ise çarşamba ve perşembe günleri oynanacak. Temsilcilerimizden Efes Pilsen, Çarşamba akşamı Partizan'ı konuk edecek.



F.Bahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, “Amacımız geçen sezon elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak. Her ne kadar sakatlıkları bulunan Ömer Aşık, Semih ve Ömer Onan’ın eksikliğini hissetsek de genç, dinamik ve tecrübeli bir kadroya sahibiz” dedi.



Geçmişte 8'er takımlı 3 grupla başlayan Euroleague'de bu sezon dört grupta altışar takım yer alacak ve gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar 2. tura yükselecek 4’erli 4 grupta yapılacak "TOP 16" turu başlayacak.



Oluşturulan 4 grupta ilk iki sırayı alacak toplam 8 takım, 24 Mart-8 Nisan 2009 tarihlerinde oynanacak playoff çeyrek finaline yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşan takım Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’a gitmeye hak kazanacak.





