Açılış yapıldı

The Montgomerie Papillon Golf Sahası, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm beldesinde törenle açıldı.



Türkiye'nin en önemli golf merkezi Belek'te açılışı yapılan The Montgomerie Papillon Golf Kulübu ile bölgedeki golf sahası sayısı 14'e yükseldi. Papillon Grubu tarafından Belek İskele mevkisinde bin 40 dönümlük alana inşa edilen 18 delikli şampiyona sahasının açılışı, sahayı düzenleyen ünlü oyuncu Colin Mntgomerie'nin de katıldığı törenle yapıldı.



Türkiye'nin ikinci imzalı golf sahası olma özelliği taşıyan ve tasarımı 8 kez "Avrupa'nın en iyi golfçusu" seçilen Colin Montgomerie'nin yaptığı sahanın açılışı nedeniyle düzenlenen "Papillon Başkanlık Kupası" golf turnuvasına Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başta olmak üzere çok sayıda ünlü golfçu katıldı.



Turnuvadan önce konuşan Colin Montgomerie, Belek'in İspanya ve Portekiz gibi büyük bir golf destinasyonu olacağına dikkati çekti. Montgomerie, "Belek, yıldız bir golf destinasyonu olacak. Yeni golf yatırımlarıyla Belek zengin bir bölge haline gelecek. Bu saha da çok güzel oldu. Belek'te iyi işler yapılmış. Bu mevsimde Belek'te hava çok güzel. Saha ve otel standartları Avrupa'dan çok daha iyi" dedi.



The Montgomeria Papillon Golf Kulübü Müdürü Cahit Şahin ise tasarımından kulüp binasına kadar her şeyiyle farklı bir saha inşa ettiklerini belirtti. Şahin, "Kulübün kapısından giren her golfçu bunu hissedecek. Bu saha ayrıca, Colin Montgamerie'nin Akdeniz'de dizayn ettiği ilk saha olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.



Şahin, sahanın özel villalar ve kulüp binası dahil 45 milyon dolara mal olduğunu, golf sahasında ayrıca 9 delikli golf akademisi ve 5 yıldızlı delüks bir golf otelinin yapıldığını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Papillon Golf Kulübü Başkanlık Kupası, Colin Montgomerie ve Ahmet Ağaoğlu'nun da aralarında yer aldığı ünlü golf oyuncularının katılımıyla başladı