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"Açılış töreninde TBMM'yi iki F-16 korudu"

Havada yakıt ikmali yapan uçaklar, 5 saat boyunca Ankara'yı korudu

03 Ekim 2016 15:58

TBMM, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı'nın açılış töreninde Meclis'i iki F-16 korudu. Yakıt ikmallerini dahi havada yapan jetler, Meclis’e yapılacak olası bir saldırıya karşı Ankara semalarında 5 saat boyunca uçtu.

Yenişafak gazetesinin haberine göre, TBMM için güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı günde Meclis'e giriş ve çıkışların yapıldığı Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapılarında özel harekat polisleri 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçlarla önlem aldı. Ayrıca Meclis'in yakın koruması da polis helikopteri tarafından yapıldı.

Tüm bu önlemlerin yanısıra Meclis'e yapılabilecek her türlü saldırıya karşı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan da iki F-16 uçağı, devlet erkanını korumakla görevlendirildi. 

Havada yakıt ikmali yapan uçaklar, 5 saat boyunca Ankara'yı korudu. Her iki F-16, törenlerin bitmesinin ardından Konya'ya indi. 

 

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