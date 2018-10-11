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Açılış öncesi Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin akustiği test edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, cumartesi günü ibadete açılacak, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde yapımına başlanan Orgeneral Hulusi Akar Camii'ni ziyaret etti

11 Ekim 2018 19:46

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, cumartesi günü ibadete açılacak, Milli Savunma Bakanı Akar\'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde yapımına başlanan Orgeneral Hulusi Akar Camii\'ni ziyaret etti. Caminin akustiğini test eden Başkan Çelik, \"Camimiz de akustiği de mükemmel oldu\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumartesi günü açılışını yapmasının ardından ibadete açılacak olan Orgeneral Hulusi Akar Camii\'nde son hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu  ve İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte Asri Mezarlık içinde yer alan Orgeneral Hulusi Akar Camii’ni ziyaret ederek, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları inceledi. Camii görevlisi tarafından okunan Kuran- Kerim\'i dinleyen ve camii akustiğini test eden Başkan Çelik, \"Camimizdeki ses ve akustik de eser gibi mükemmel oldu. Rabbim nazarlardan saklasın. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan çok güzel bir eser ortaya çıktı\" dedi.
Öte yandan, Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin farklı bir özelliğini de açıklayarak, \"Camide mihraptan minbere cemaatin içinden geçerek değil, direk bir çıkış var. Bu yönüyle de özel bir mimari söz konusu\" diye konuştu.

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