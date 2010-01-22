Açılış Kadıköy'de

T24 - Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında bugün saat 20.00’de Denizlispor’u Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlayacak.





Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Fenerbahçe, Denizlispor ile bugün yapacağı maçı kazanarak, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Denizlispor maçını hakem Bünyamin Gezer yönetecek.



Sarı-lacivertlilerde, sarı kart cezalısı olan Alex ve Gökhan Gönül ile kadro dışı bırakılan Önder, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de yeni transfer Gökhan Ünal, Denizlispor maçında teknik direktör Christoph Daum'un görev vermesi halinde ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.



5 oyuncu sarı kart sınırında





Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan Cristian, Emre, Güiza, Dos Santos ve Lugano, bugünkü maçta oynayıp, sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.



Ligde 89 gün sonra Kadıköy'de





Fenerbahçe, Denizlispor maçıyla birlikte 89 gün sonra ligde Kadıköy'de seyircisinin önünde maça çıkıyor.



Ligde en son seyircisinin önünde 10. haftada Galatasaray ile yapılan derbi maça çıkan sarı-lacivertliler, kendi sahasında yaptığı 14. haftada Kasımpaşa ve 16. haftada da Ankaragücü ile yaptığı lig maçlarında cezası nedeniyle seyircisiz oynadı.



Bu arada, ligin ilk yarısında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son maçını 12 Aralık'ta Ankaragücü ile yapan Fenerbahçe, bugünkü Denizlispor maçıyla 41 gün sonra Kadiköy'de lig maçına çıkıyor.









