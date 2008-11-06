Açılış İnönü'de...



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında bugün son sıradaki Kocaelispor'u konuk edecek.



Turkcell Süper Lig'in 10. haftası bugün Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak maçla açılacak. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından ilk maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 yenen, ancak daha sonra sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, son olarak Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden ve liderlikten olan Beşiktaş, Kocaelispor'u mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.



Sakat oyuncusu olmayan Beşiktaş'ta, Nobre, Sivok ve Serdar Özkan, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Kocaelispor maçında sarı kart görmeleri halinde, 11. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.



Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan ve kampa giren Beşiktaş'ın 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Rüştü Reçber, Serdar Kurtuluş, Bobo, Ekrem Dağ, Hakan Arıkan, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Zapotocny, Sivok, Delgado, Nobre, Uğur İnceman, İbrahim Üzülmez, Tello, İbrahim Toraman, Aydın Karabulut, Holosko, Cisse.



BOBO'NUN 50. GOL HASRETİ



Son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle göz dolduran Tello'nun performansı umut verirken, yarınki maçta gözler Brezilyalı oyuncu Bobo'nun üzerinde olacak.



Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar resmi maçlarda 49 golü bulunan Bobo, son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Son golünü ligin 4. haftasında Gaziantepspor karşısında kaydeden genç oyuncu, bu karşılaşmadan sonra takımının yaptığı 7 karşılaşmada 6 kez forma şansı yakalarken, golle buluşamadı.



Bobo, teknik direktör Mustafa Denizli'nin forma vermesi halinde Kocaelispor karşısında gol atıp hem 50. golüne ulaşmaya, hem de son karşılaşmalardaki şansızlığını kırmaya çalışacak.



