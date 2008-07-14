Açılış Çekler'den: 1-0

Tempo24- EURO 2008 finalleri İsviçre ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan maçla başladı. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun ilk karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti, İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.

İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob Park Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Çek Cumhuriyeti 71. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Sverkos'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



FREİ SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli golcüsü Alexander Frei sakatlandı. Frei, Çek oyuncu Zdenek Grygera ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sahadan çıkarken göz yaşlarına hakim olamayan Frei'in, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.



İSVİÇRE'DE 3 TÜRK ASILLI FUTBOLCU

Öte yandan İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda 3 Türk asıllı futbolcu yer aldı. Gökhan inler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok yedek soyundu. Hakan Yakın ikinci yarının başında sakatlanan Frei'in yerine girerken, Eren Derdiyok da 84. dakikada Behrami'nin yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Çek futbolcu Tomas Sivok da yedekler arasında yer aldı.