Açılımı kınadı, şehit oğlunun mezarı kırıldı

T24 - Şehit babası Mehmet Gençer, açılıma karşı çıkınca 15 yıl önce PKK terörüne kurban giden oğlunun mezarı tahrip edildi. Olayı MHP milletvekili emekli Tümgeneral Erdal Sipahi açıkladı ve şehidin 1994’de yanında görev yaptığını bildirdi.





Vatan İçin Can Verenler Derneği Başkanı Mehmet Gençer açılıma karşı çıkınca, 15 yıl önce şehit düşen oğlunun mezarı tahrip edildi. Olayı MHP İzmir milletvekili emekli Tümgeneral Erdal Sipahi açıkladı ve şehidin 1994’de yanında görev yaparken teröre kurban gittiğini bildirdi. Sipahi ‘’Bu olay maalesef açılım zedelenmesin diyenlerce gizlenmeye çalışılıyor’’ dedi.



Deniz Piyade Astsubay Serhat Gencer 8 Ocak 1994’de Şırnak’ta şehit düştü ve Kırıkkale’de toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet Gencer de ‘’Vatan İçin Can Verenler Derneği’’ başkanlığına getirildi. Gencer, açılım tartışmalarının ardından bu girişime karşı çıktı ve ‘’Başbakan Erdoğan, PKK temsilcileri olan DTP ile görüşüyor ama şehit aileleri ile görüşmüyor. ‘Kürdistan haritası çizdik’ diyenler devlete kafa tutuyor’’ dedi.





Şırnak'ta Sipahi'nin askeriydi



Bu açıklamadan kısa süre sonra da, Gencer’in şehit oğlu Serhat Gencer’in Kırıkkale’deki mezarı tahrip edildi. Durumu Valilik ve Emniyete bildiren Baba Gencer, oğlunun komutanı olan MHP milletvekili Sipahi’ye de durumu aktardı. Mezar taşının doğal sebeplerden kırılmasının mümkün bulunmadığını belirten baba ‘’ Mermer kaide, darbeyle kırılmış ve parçaları mezarın üstüne saçılmış. Birileri bize mesaj vermek istiyorsa bunu şehit evlatlarımızın mezarı ile yapmasınlar. Bizim adresimiz belli’’ dedi.



Konuyu TBMM’ye getiren ve açıklamalarda bulunan MHP milletvekili Erdal Sipahi ‘’Babası açılım karşıtı diye şehit astsubayımızın Kırıkkale’deki mezarı açılımcılarca tahrip edildi, taşı kırıldı. Şehit Deniz Piyade Astsubay 1994’te benim emrimde Şırnak-Maden’de şehit düşmüştü. Bu yüz karası olayı ilgililerce saklanmaya çalışıldı. Bu rezillik, açılım zedelenmesin diye milletin gözünden kaçırılmaya çalışıldı’’ dedi.