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Açılımda sıra sporcularda

Hükümet demokratik açılıma sanatçıların ardından sporcuları da ortak etmek istiyor.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Hükümet demokratik açılıma sanatçıların ardından sporcuları da ortak etmek istiyor. Başbakan Erdoğan'ın ses ve sinema sanatçılarının ardından yazar ve spor adamlarıyla da buluşacağını açıklandı.

"Açılımda durmak yok yola devam" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve sinema sanatçılarının ardından yazar ve spor adamlarıyla da buluşacağını açıkladı.

Çelik, demokratik açılım konusunda toplumun desteğini almak için çaba göstermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Çelik, Başbakan Erdoğan'ın 20 Mart'ta Dolmabahçe'deki ofisinde sinema ve sahne sanatçıları ile yapımcı ve yönetmeleri ağırlayacağını hatırlattı.

Çelik, “Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın rahatsızlıkları mazeretleri nedeniyle gelemeyeceklerini söyledi. Müjdat Gezen bir programı nedeniyle katılamayacğını söyledi fakat aradığımız sanatçıların yüzde 95'i böyle bir toplantıya katılmaktan mutluluk duyacağını kaydetti” dedi.

“Davetleri yaparken sağcı solcu olmalarına bakmıyoruz" diyen Çelik, Başbaka’nın daha sonraki buluşma takvimini açıkladı.

Çelik, “3. aşamada da fikir dünyasındaki yazarlarımızı ağırlayacağız. Ardından spor adamlarımızı milli soporcularımızı çağıracağız” diyerek sıranın yazarlar ve sporcularda olduğunu belirtti.


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