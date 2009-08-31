Açılıma bomba: 4 asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde operasyona giden askerlere teröristlerin el bombalı saldırıdsı sonucu 1'i astsubay 3'ü uzman çavuş 4 asker şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı.

Askeri birlik Kayalar Mevkii´ne geldiğinde, pusu kuran PKK´lı teröristler el bombasıyla saldırdı. Patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken (26), Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Güçlü (22), Sadık Ekinci ve Abdullah Erkmen şehit düştü. Bir uzman çavuş da yaralandı. Bombalı saldırıda yaralanan uzman çavuş helikopterle Hakkari Asker Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin cenazeleri bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı´nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

Şehit aileleri yasta!

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken'in (23), Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba evinde yas var. Güleken'in Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, acı haberi aile bireylerine verdi. Baba Hüseyin Güleken ile anne Münevver Güleken, 2 yıldır astsubay olarak görev yapan oğullarının şehit olduğu yönündeki haberi almaları üzerine baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Münevver Güleken, ambulansla 70.Yıl Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadık Yeniekinci'nin, Gaziantep'teki evine giden bir grup askeri yetkili, oğullarının şehit düştüğünü haber verdi Baba Mustafa Yeniekinci haber üzerine büyük üzüntü yaşarken, anne Fatma Yeniekinci baygınlık geçirdi. Mustafa Yeniekinci'nin, 1,5 yaşında bir oğlunun olduğu, 3 yıl Tunceli'de görev yaptıktan sonra tayininin 2,5 ay önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesine çıktığı öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü'nün (24) Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Bozön Köyü'ndeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi. Köyde, kayınpederinin yanında kalan şehidin eşi Seher Güçlü, aldığı haberin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluyla en son iki gün önce konuştuğunu belirten anne Emine Güçlü ise ''Benim kuzum şehit oldu. Allah o teröristleri kahretsin, kendi analarının da yüreği yansın'' diye feryat etti. Anne Emine Güçlü, ''Başbakanımız artık ne olur bitirsin bu yanlışları, yüreği yananları'' dedi. Ailenin iki çocuğundan biri olan ve yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Güçlü'nün 10 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Erkmen'in (23) cenazesi bugün Polatlı'ya getirilerek, yarın kılınacak namazın ardından askeri törenle kendisinin vasiyeti üzerine Şabanözü Köyü mezarlığına defnedilecek. Bekar olan Abdullah Erkmen'in, bir buçuk ay önce Hakkari'de göreve başladığı ve 4 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Şehit askerlerin cenazeleri bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı´nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.