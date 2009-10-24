Açılım iyi giderse Türkiye'ye döneceğim

Kürt müziğinin ünlü sesi Şivan Perwer, açılımın iyi gitmesi halinde, en kısa zamanda Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.











Perwer, "Eğer açılım iyi giderse Türkiye'ye dönmeyi neden düşünmeyeyim. İnsanlarımı, memleketimi, dostlarımı çok özledim. En çok benden sonra doğan kardeşlerimi özledim. Onları halen görmüş değilim. Görmeyi çok isterim" dedi.



"Gül ve Erdoğan'a destek verilmeli"

Türkiye'den ayrıldıktan sonra 34 yıldır yurt dışında yaşayan Kürt sanatçısı Şivan Perwer, Irak'ın Erbil kentinde Perwer açılıma destek verdiğini belirterek "Açılım olursa Kürt halkı, millet olur. Ben açılıma destek veriyorum. Türkler hangi haklara sahiplerse Kürtlerde o haklara sahip olurlarsa açılım olmuş demektir. Bu da gerçekten kardeşlik demektir. Aslında Gül ve Erdoğan iyi adımlar attılar. Bunları desteklemeli ve bunlarda açılımdan vazgeçmemeliler. Geçerlerse çok daha kötü olur" dedi.





"Memleketimi özledim"

Perwer, Türkiye'ye dönüşünü ise demokratik açılıma bağladı.

Bunun gerçekleşmesi halinde en kasa zamanda döneceğini belirten Perwer, "Eğer açılım olumlu olursa döneceğim. Eğer iyi giderse Türkiye'ye dönmeyi neden düşünmeyeyim. İnsanlarımı, memleketimi, dostlarımı çok özledim. En çok benden sonra doğan kardeşlerimi özledim. Onları halen görmüş değilim görmeyi çok isterim. Birde doğduğum toprakları çok özledim. Fakat bu açılıma bağlı. İyi giderse ve istenilen şekilde olursa bir ay hatta daha da öne alabilirim. Bu tamamen açılıma bağlı. 34 yıl oldu ayrılalı yetmedi mi?" diye konuştu.





"Dönersem sadece Kürtlere şarkı söylemeyeceğim"

Perwer, Türkiye'ye dönmesi halinde de sadece Kürtler için müzik yapmayacağını söyledi.

Perwer, "Ben dönersem sadece Kürtlere şarkı söylemeyeceğim. Türklere de söyleyeceğim benim işim bu. Sanatçılar toplumlar arasın da fark gözetmez. Onlar şarkı söyler konserlerle insanları birleştirir. İnsanlar arasın da sevgi üretir, dostluk köprüsü kurarlar. Ben tüm Türkiye için söyleyeceğim. Edirne'den Diyarbakır'a, Van'dan İzmir'e her kesime hitap edeceğim. Çünkü ben sanatçıyım, ben ozanım, ben halk insanıyım, benim işim insanları birleştirmek ayrıştırmak değil. Ben sanatçı olduğum için bütün dünya da barış kardeşlik ve huzur isterim. Dünya da barış içersinde yaşamak varken acaba bu savaşlar niye. Savaşsız bir dünya için kendi çapımda hep mücadele ettim ve etmeye devam da edeceğim" dedi.





"Ben daha ölmedim heykelim dikilsin"

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediyesi, ilçe merkezine Kürt sanatçı Şivan Perwer'in heykelinin dikilmesi için çalışma yaptığı belirtilirken, Perwer bu jesti de ilginç karşılıyor.

"Yahu heykeller ölüler içindir" diye espri yapan Perwer, "Aslında ben daha çok yaşamayı düşünüyorum. Evet ben de duydum. Kürt sanatçılarının da katılacağı bir törenle açılışını yapmak isterim. Açılışa benim de katılmam gerekir, fakat henüz erken" diye konuştu.