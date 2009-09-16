'Açılım bir paket değil, süreçtir'

Türkiye'ye gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad adına verdiği iftar yemeğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin tarih boyunca omuz omuza savaştığını, iç içe yaşadığını, tarihihin Türkiye ve Suriye'yi kardeş eylediğini ifade etti.



Suriye için 'Bizim dosttan öte kardeşimizdir' ifadesini kullanan Erdoğan, bugünün bayram günü olduğunu ifade ederek iki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği vizelerin kaldırıldığını söyledi.



Son 7 yılda karşılıklı olarak siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda büyük adımlar attıldığını belirten Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin son 7 yılda büyük mesafe kaydettiğini ifade etti.



Suriye'nin, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin

de Suriye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu ve bölge için iki ülkenin anahtar ülke olduğunu ifade etti.



Erdoğan: Demokrasi açılımı bir paket değil süreçtir



Türkiye ve Suriye'nin konumlarından rahatsızlık duyanlar olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, terör sorunun artık gündemden çıkarılmasını istediklerini ifade etti.



Türkiye'nin terör nedeniyle yaşadığı sorunları Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin de yaşadığını ifade eden Erdoğan 'demokratik açılım' ile ilgili olarak bu adımın bir paket değil bir süreç olduğunu belirtti.



Erdoğan bu süreç üzerinden rant elde etmek isteyenler olduğunu söyleyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Konuyla ilgili 2007 yılında Diyarbakır'da benzer açıklamalar yaptığını, bugünkü süreç için o zamandan adım atılmaya başlandığını söyledi.



Başbakan Erdoğan, Suriye'nin bu süreçte benzer bir heyecan taşıdığını ve Suriye'nin bu süreçten de kazançlı çıkacağını vurguladı.



Erdoğan: Filistin'de kalıcı çözüme ulaşılmalı



'ABD'nin açılımları memnuniyet verici'



Ortadoğu'nun temel sorunlarından biri olan Filisitin sorunuyla ilgili kalıcı bir çözüme ulaşılması gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, ABD'nin son dönemlerde Suriye ile ilgili açılımlarını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



Suriye ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yüksek işbirliği anlaşmasının da olduğunu hatırlatan Erdoğan, kazananın Türkiye ve Suriye olduğunu söyledi.

