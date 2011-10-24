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Acılı baba bir kez daha yıkıldı

Van'da dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem felaketinde bir babanın haykırışı canlı yayınında yürekleri

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'da dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem felaketinde bir babanın haykırışı canlı yayınında yürekleri dağlamıştı. Kendi kurtulan ve "Eşim ve 4 aylık bebeğim içeride" diyerek gözyaşlarına boğulan baba, acı haberle bir kez daha yıkıldı.

Acı haber 7 katlı bir binanın enkaz kaldırma çalışmalarında geldi. O baba, eşini ve 4 aylık bebeğini kaybetti. Enkaz altından çıkarılan 2 ceset eşine ve bebeğine aitti. Ölüm haberini alan baba sinir krizleri geçirdi. Yakınları koluna girerek onu teselli etmeye çalıştı.   



O babanın, eşinin ve bebeğinin ölüm haberini almadan önce enkazın başında endişelini bekleyişi tüm Türkiye CNN TÜRK canlı yayınında izlemişti.




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