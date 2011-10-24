Acılı baba bir kez daha yıkıldı

T24

Acı haber 7 katlı bir binanın enkaz kaldırma çalışmalarında geldi. O baba, eşini ve 4 aylık bebeğini kaybetti. Enkaz altından çıkarılan 2 ceset eşine ve bebeğine aitti. Ölüm haberini alan baba sinir krizleri geçirdi. Yakınları koluna girerek onu teselli etmeye çalıştı.O babanın, eşinin ve bebeğinin ölüm haberini almadan önce enkazın başında endişelini bekleyişi tüm Türkiye CNN TÜRK canlı yayınında izlemişti.