Acile gidene 'acil değilim' taahhütnamesi

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenleme, hükümetin “herkese ücretsiz acil servis” iddiasında delik açtı. Tebliğ ile özel hastanelerin acil servislerinde tedavi görürken “acil hali” sona erdiği düşünülen hastalara taahhütname imzalatılacak ve sonraki masraflar kendisinden alınacak.

Alınan bilgiye göre, SGK’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin acil servislerine başvuranlardan para alınmasının önünü açtı. SGK, bu kez de özel sağlık kuruluşlarına acil olarak başvurulsa bile bu halin ortadan kalktığına karar verilen hallerde ücret alınmasına izin verdi.

Buna göre, vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin acil servislerine başvuranların acil hallerinin sona erdiğinin düşünülmesi halinde, hastaya taahhütname imzalatılacak.

Taahhütnamede şu ifade yer alacak:

“Acil hal nedeniyle başvurduğum kurumda yapılan tedavim sonrası acil halimin sona erdiği ve bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.”

Alınan bilgiye göre, SGK’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin acil servislerine başvuranlardan para alınmasının önünü açtı. SGK, bu kez de özel sağlık kuruluşlarına acil olarak başvurulsa bile bu halin ortadan kalktığına karar verilen hallerde ücret alınmasına izin verdi. Buna göre, vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin acil servislerine başvuranların acil hallerinin sona erdiğinin düşünülmesi halinde, hastaya taahhütname imzalatılacak.

Taahhütnamede şu ifade yer alacak: “Acil hal nedeniyle başvurduğum kurumda yapılan tedavim sonrası acil halimin sona erdiği ve bundan sonra sunulacak sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilave ücret ödemeyi ve ödediğim ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.”