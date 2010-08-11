Acildeki hastadan para alınmayacak!

T24- Başbakanlık Genelgesi'ne göre, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları acil hastayı ücretsiz tedavi edecek. Parasını SGK'den ya da belediyeden alacak.Artık hiç bir acil hasta, sosyal güvencesi olmasa da, ödeme gücü bulunmasa da hastane kapısından dönmeyecek.



Habertürk'ün haberine göre kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları acil hastaları ücretsiz tedavi etmekle yükümlü olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Başbakanlık Genelgesi'ne göre kişinin sosyal güvencisi olup olmadığını, ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakılmaksızın acil hastalara gerekli tıbbi tedavi yapılacak. 'Acil Sağlık Hizmetleri'nin Sunumu' adlı genelgeye göre özel hastaneler, hastalardan katkı payı da talep edemeyecek. Kamuya ait sağlık kuruluşları verdiği acil sağlık hizmetlerinin ödemesini, o bölgede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından; özel sağlık kuruluşları ise belediyelerden isteyecek.



Akılda kalan soruların yanıtları

1- Acil bir hastalıkla karşı karşıya kalan kişiler hangi sağlık kuruluşlarında tedavi edilebilecek?

Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu 'acil' tanımına uyan hastaları ücretsiz tedavi edecek. Özel hastane de olsa para ödemeyecek.

2- Sosyal güvencesi olmayan ya da o anda cebinde parası bulunmayan hasta ne yapacak?

Kamu ya da özel hiçbir sağlık kurumu 'acil' hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına, tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmayacak. Acil hastalar kabul edilecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacak.

3- İki gündür boğazım ağrıyor, gündüz işe gittiğim için hastaneden randevu alamıyorum. Gece herhangi bir acil servise başvursam da bu durum geçerli olur mu?

Uygulama, durumu gerçekten aciliyet gerektiren gerektiren hastalar için geçerli. Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumları kapsıyor. Bunun dışındaki durumlar acil kapsamına girmiyor. Yani boğazınız ağrıyorsa sadece polikliniğe başvurabilirsiniz ve bunun için de ücret ödersiniz.

4- Komşumuz Bağ-Kur'lu ama prim borcu var. Sağlık hizmetinden yararlanabilecek mi? Prim borcu olmadığına dair bir belge istenecek mi?

Hayır, ister Bağ-Kur'a prim borcu olsun, isterse de yeterli prim ödeme gün sayısı olmasın fark etmeyecek. Kimse prim gününe ya da borcuna bakmayacak. SGK ile sözleşmesi bulunan özel ya da kamu sağlık kuruluşlarına başvuran acil hastalara verilen hizmetin bedeli SGK'dan tahsil edilecek. Ne hastadan ne de SGK'dan ayrıca ilave ücret talep edilmeyecek.

5- Bugüne kadar özel hastanelerin acil servisine başvurduğumuzda sosyal güvencesi olan hastalardan katkı payı alınıyordu. Bundan sonra da bir pay alınacak mı?

SGK ile sözleşmesi bulunan herhangi bir özel sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda sadece tedavinizi olacak ve sağlıkla evinize gideceksiniz. Sizden ek ilave bir ücret istenmeyecek.

6- Evimize en yakın hastane özel ve SGK ile sözleşmesi yok. Buraya kalp krizi şikayetiyle kaldırıldım, para ödemem gerekecek mi?

Burada biraz farklı bir prosedür işleyecek ancak sonuçta cebinizden para çıkmamış olacak. Şöyle ki, öncelikle tedavinizin bedeli hasta adına faturalandırılacak. Eğer üzerinizde para varsa bunu ödeyip daha sonra SGK'dan alabileceksiniz. Ancak üzerinizde para yoksa yazılı bir muvafakat verip paranın SGK'dan direk hastaneye verilmesini de talep edebilirsiniz. SGK incelemesini yaptıktan sonra belirlenen tutarı özel hastaneye ödeyecek. Hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave ücret istenmeyecek.

7- Mahallemizde sosyal güvencesi olmayan bir aile var. Onlar bu hizmetten yararlanabilecek mi?

Kesinlikle... Herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiden, bu tedavinin bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirten bir yazılı beyan alınacak. Yazılı beyan verenden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecek.

8- Bu para hastanın cebinden çıkmayacaksa kimin cebinden çıkacak?

Kamuya ait ya da ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarında tedavi olanların ödemeleri gereken para, bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecek.

9- Özel hastanelerde de aynı durum geçerli olacak mı?

Hastalar, özel hastanelerin ücretsiz kontenjanından yararlanacaklar. Bu kontenjanı aşan durumlarda ise sağlık kuruluşunun bulunduğu belediyeden ödeme talep edilecek.

10- Suistimal olursa ne olacak, bir tedbir alınacak mı?

Belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak. Hasta ödeyebilecek durumdaysa bu durum sağlık kuruluşuna bildirilecek. Parayı sağlık kuruluşu kendisi tahsil edecek.