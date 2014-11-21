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'Acıların çocuğu' Emrah, 'tek ısırıkta' 2 milyon 800 bin lira kazanmış!

Şarkıcı Emrah, bir hamburger firması için objektif karşısına geçmiş ve 'Küçük Emrah' suratını takınmıştı

21 Kasım 2014 11:30

‘Acıların Çocuğu’ Emrah’ın son reklam kampanyasından 2 milyon 800 bin TL aldığı iddia edildi. Bir büyük fast food zincirinin ‘acılı tavuk’un reklamında oynayan Emrah, yıllar sonra ‘acıların çocuğu’ imajıyla yeniden gündeme gelmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, eli sıkılığı ile tanınan Emrah’ın ‘Benim Acım Bana Yeter’ reklamından, ilk olarak 300 bin TL aldığı yazıldı. Meğer Emrah bu parayı sadece reklamın müziği için almış.

Emrah McDonald’s firmasından ısırık reklam serisi için ayrıca toplamda 2 milyon 500 bin TL’ye anlaşma yapmış. Böylece ‘acıların çocuğu’ Emrah’ın cebine ‘tek ısırıkta’ 2 milyon 800 bin TL girdi.

 

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