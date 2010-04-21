Acil yardımlar için tek numara kullanılacak

T24 - Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Bakanlık, vatandaşların acil çağrı hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılmasına yönelik bir sistem üzerinde çalışıyor.



Buna göre, acil durumlarda tek bir telefon numarasıyla kamu kurumlarının ortak çağrı merkezine erişilecek. Buradaki operatörler, gelen çağrıyı niteliğine göre sanal ortamda ''arayüzler'' üzerinden ilgili kurumlara iletecek.



Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı, deprem, yangın, sel gibi olağanüstü durumlar için Acil Durum Haberleşme Sistemi altyapısını kuracak. Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü analog olan haberleşme sistemlerini, bu altyapı üzerinde dijital olarak kurabilecek.



Sistemin işletilebilmesi için her ilde en az bir tane acil durumlarda uydu üzerinden iletişim kurulabilmesini sağlayacak nitelikte baz istasyonu kurulacak. Böylece olağanüstü hallerde GSM veya sabit telefonla iletişim sağlanamazsa uydu üzerinden erişim mümkün olacak. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık için de birer baz istasyonu kuracak.





2014'e kadar tamamlanacak



Ulaştırma Bakanlığı, en geç 2014'te devreye girmesi planlanan bu sistem tamamlanana kadar acil durumlarda kullanılmak üzere 81 il valiliğine uydu telefonu dağıtma kararı aldı.







