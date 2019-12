'Açıl susam açıl' dönemi başlıyor

T24 - Bilim adamlarının geliştirmekte olduğu bir algoritmayla artık insan sesi şifre olarak günlük hayatın her alanında rahatlıkla kullanılabilecek.



North Carolina State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Robert Rodman, yaptığı açıklamada, bugüne kadar parmak izi ve retina taraması gibi ileri güvenlik önlemleri arasında yer alan sesin, geliştirilen yeni algoritmayla çok daha hızlı olarak hayatın içinde yer alacağını bildirdi.



Ses akustiğinin, kişilerin ses tonlarına göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Rodman,geliştirdikleri projenin, ses tanımlama algoritmasının, güvenlikten feda etmeden işlemi hızlandırdığını kaydetti.



Günümüzde sese ait akustik profillerin, kişinin önceden belirlenmiş bir kelimeyi tekrar etmesine dayandığını ve bilginin işlenmesi için oldukça zaman harcandığını anımsatan Rodman, “Tepki süresinin, hata oranını artırmadan hızlanması gerekiyor” dedi. Rodman ve arkadaşları bu sorunu çözmek için kimlik doğrulama prosesini modifiye ettiler ve hız kazandırdılar.



“Proje tamamlandığında, günlük hayatta PIN kodu gereken her yerde ses kullanılabilecek” diyen Rodman, yakın bir gelecekte teknolojinin ticari olarak pazara sürülebileceğini ve başta cep telefonları olmak üzere PIN gereken her türlü elektronik cihazda kullanılabileceğini vurguladı.



Rodman, kimlik hırsızlığını önleme ve bilgi korumayı da içeren bu teknolojinin potansiyel kullanıcıları arasında hükümetler, finans kuruluşları, sağlık ve telekomünikasyon endüstrisinin bulunduğuna da işaret etti.