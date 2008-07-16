Açıl stadyum açıl...

2006 yılında kaba inşaatı tamamlanıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilen stadın tribün tenteleri, koltuk döşeme, aydınlatma, soyunma odaları, tribünlerin beton kaplanması, elektrik ve ses aksamı ile çimlendirme işlemi tamamlandı.

Bir süre önce Hollanda'dan getirilen sentetik atletizm pistinin montaj çalışması yapılırken, düzenleyi yapan firma stadı Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor. Stadyumdaki skorbord, çevre düzenleme ve diğer eksiklerin giderilmesi için ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün finansal desteği gerekiyor.

UEFA STANDARTLARINDA

Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü Şeref Şelli, stadın inşaatı için şu ana kadar 40 milyon YTL tutarında harcama yapıldığını söyledi. UEFA standartlarında inşa edilen stadyumda önemli eksiklerin giderildiğini aktaran Şelli, Vali Yusuf Yavaşcan'ın da desteğiyle bu yıl içerisinde bir futbol maçıyla stadı hizmete açmak için girişimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Bir süre önce Uluslararası Atletizm Federasyonu'ndan bir heyetin stadın atletizm pistinde incelemelerde bulunduğunu bildiren Şelli, heyetin ilerleyen günlerde yeniden Şanlıurfa'ya gelerek, atletizm pistinin parkur çizgilerini uluslararası normlara göre düzenleyeceğini kaydetti.

Şelli, ''Stat inşaatı için şu ana kadar 40 milyon YTL tutarında harcama yapıldı. Ülkemizin bu konudaki en önemli yatırımlarından biri olan 30 bin kişilik stat en kısa süre içerisinde sporseverlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz'' diye konuştu.