Acil servisten çıktıktan sonra haber alınamadı; kızı 500 bin liralık tazminat davası açtı

3 yıl önce refakatçi alınmadan ambulansla götürüldüğü Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servisinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ayşe Bilir'in kızı Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık tazminat davası açtı.

CNN'de yer alan habere göre Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki evlerinde eşiyle oturan, bir süredir psikolojik tedavi gören 70 yaşındaki Ayşe Bilir, 2014 yılının 14 Kasım günü kriz geçirdi. Eve çağırılan 112 ekibi, Ayşe Bilir'i, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Bilir'e iğne vuruldu. Ardından ayakları da bağlanıp ambulansa alındı. O zaman hayatta olan Remzi Bilir de eşinin durumunu sağlık görevlilerine anlatıp ambulansa binmek istedi. Ancak kendisine ambulansa refakatçi alınmasının yasak olduğu söylenip, Bilir'in binmesine izin verilmedi. Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülen Ayşe Bilir'e, görevliler de ateş ve tansiyon gibi rutin kontrolleri yaptı.

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Ancak güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saat 14.52'de içeri alınan Ayşe Bilir, 15.04'te, 12 dakika kaldığı acil servisten görevlilerin gözleri önünde, yalın ayak dışarı çıkarak kayboldu. Ailenin aramalarının yanı sıra, Ayşe Bilir'in bulunması için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıp kişiler için uygulamaya başladığı proje de devreye konuldu. GSM operatörlerinin de destek verdiği uygulamayla, kaybolan Ayşe Bilir'in, fiziksel özellikleriyle, bir fotoğrafının bulunduğu kısa mesaj, İzmir'deki abonelerin telefonlarına gönderildi. AFAD köpeklerle şüphelenilen alanlarda arama yaptı. Ayşe Bilir, asker, polis ve ailesinin tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Annesini 3 yıldır arayan Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin liralık dava açtı. Annesinin kaybolmasından sonraki bir yıl içinde Pınar Bilir'in babası Remzi Bilir'in eşi bulunmayınca üzüntüden kalp krizi geçirerek öldüğü aktarıldı. Pınar Bilir'in şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir'in de bileklerini keserek hayatını sonlandırdığı ifade edildi. Babası ve ağabeyi hayatını kaybeden Pınar Bilir, annesinin kaybolup hâlâ bulunamamasından dolayı, miraslarından da yararlanamadı. Yasalar gereği annesiyle ilgili karar verilmediğinden ailesinden kalan hiçbir para ya da taşınmaz için de tasarrufta bulunamadı.