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Acil serviste röntgen kavgası arbedeye dönüştü; 4 kişi gözaltına alındı

Kavgaya polis müdahale etti...

18 Nisan 2016 15:33

İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde doktorun 4 yaşındaki oğlu için röntgen istemesine sinirlenen baba "Oğlum radyasyondan etkilenir" diyerek karşı çıktı. Arbede büyüyünce polis olaya müdahale etti. Diğer hastalar ve yakınları polise tepki gösterince kavga büyüdü. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Soner Hasırcıoğlu’nun haberine göre, Sertan Duran dün akşam saat 21:00 sıralarında merdivenlerden düşen oğlunu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirdi. Burada ilk müdahalesini yapan doktor, baba Duran'a röntgen filmi çekilmesi gerektiğini söyledi. Fakat Sertan Duran, doktorun bu isteğine "Oğlum radyasyondan etkilenir" diyerek karşı çıktı. Doktor röntgenin gerektiğini söyleyince tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya bu kez hastane polisi müdahale etti.

Ancak polisin müdahalesine acil serviste bulunan bazı kişiler tepki gösterdi. Acil servis karışınca takviye polis ekipleri istendi. Polis ekipleri, hastanenin acil servisinde baba Duran ile birlikte 4 kişiyi gözaltına alarak Bağcılar Polis Merkezi'ne götürdü.

 

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