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Acil serviste oksijen tüpü patladı; biri hemşire, 2 yaralı

Olayın ardından acil servis personeli ve hastalar tahliye edildi

10 Aralık 2021 13:58

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1’i hemşire iki kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde acil serviste meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

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