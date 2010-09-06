Acil serviste ilaç yok!

T24- Devlet Hastanesi acil servisine başvuran hastalar, hastanede ilaç ve serum sıkıntısı nedeniyle eczaneden ilaç temin ettikten sonra tedavi edildiği ileri sürüldü.



Gerekli ilaç ve serumu temin edemeyen hastaların herhangi bir müdahale yapılmadan gönderildiği iddia edildi. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak temsilcisi Bahri Erener, hastaların eczaneden ilaç almaya gönderilmelerini ‘vahim' olarak değerlendirdi. Erener, 2009 yılına kadar acil alınması gereken tıbbi ve sarf malzemeler ile demirbaş malzemeler için ihaleler yapıldığını belirterek, şöyle dedi:



“Tabii Valiliğin ve Sağlık Müdürlüğü'nün sözlü hem de yazılı baskısıyla yapıldı. Daha biraz evvel şahit olduğumuz bir konu, bir hastamız buraya geldi. Hasta eczaneye yönlendirildi. Parası olmadığından dolayı tedavi olmadan ayrılmak zorunda kaldı. Bunlar vahim olaylar. Şırnak halkı buna layık değildir. Şırnak halkı bunu hak etmiyor. Vatandaş borç alarak tedavi imkanlarını karşılamaya çalışıyor. Bunun vahim bir olay olduğunu, gerçekten yapılması gerekenin ve planlananın bu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Başhekim ve hastane müdürümüz sürgün edildi.”



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Devlet Hastanesi'nde görev yapan adının yazılmasını istemeyen bir doktor, acil serviste bulunması gereken bazı ilaçlar konusunda sıkıntı çektiklerini anlatırken “Elimizde olmayan ilaçları mecburen hastanın reçetesine yazarak dışarıdan temin etmesini istiyoruz ve bu ilaçları hastalara uyguluyoruz. Bazı ilaçlar var elimizde ama bulunması gereken bazı ilaçlar da maalesef yok. Yaklaşık 4 aydır bu sıkıntı var. Bütün bu sıkıntıları yönetime söyledik” dedi.



Doktor, “Hayati tehlikesi olan bir hastanın gelmesi durumunda ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Şu aşamada hasta yakınının bir an önce ilacı temin etmesini istiyoruz. Başka da yapacağımız bir şey yok” karşılığını verdi. Hasta ve yakınları uygulamaya tepki gösterdi. Hastane önünde ve müşahade odasında hastalarını bekleyen refakatçiler, bu durumun biran önce giderilmesini istedi.