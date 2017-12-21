T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acil servislerde 'kırmızı ışık' dönemi başlıyor

Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor

21 Aralık 2017 12:21

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için 'Kırmızı Işık' projesi başlattı.Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, sistem kurulumunda öncelik, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislere verildi. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı’na, müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat esasıyla iletilecek.

Yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecek. Hekim takviyesi yapılmasını sağlayacak.

Başka hastaneye sevk

Acil serviste bekleyen, yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işleyecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu, en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00’e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00’e kadar hizmet verilecek.

ETİKETLER

acil servis24 saat alarm sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24