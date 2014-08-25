Acil servislerde bonzai patlaması

Bonzai acil servisleri de vurdu. Sadece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne son 1 ayda 20'yi aşkın bonzai kullanıcısı başvurdu, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti. "Sedyelerde kendilerinden geçmiş halde yatan kullanıcıların büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşuyor."

Sentetik uyuşturucu bonzainin yayılışı acil servislerin adli vaka kayıtlarına da girdi. Devlet hastanelerinin defterleri son dönemde bonzai vakalarıyla dolup taşıyor. Milliyet gazetesinden Oya Yaman, acil servislerde bonzai patlamasını yazdı:

“Gecenin ilerleyen saatleriyle birlikte ambulanslar hastadan çok bonzai kullandıktan sonra fenalaşan bağımlıları acil servislere taşıyor. “Sedyelerde kendilerinden geçmiş halde yatan kullanıcıların büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşuyor.” Bilinçlerini yitiren ve kendilerini kontrol etmeye çalışanlara direnen bonzai kullanıcıları, doktor ve hemşirelere de zor anlar yaşatıyor.”

2 haftada 25 vaka

“Acil servislerdeki bonzai patlamasını görmek için 1 hafta boyunca İstanbul’daki devlet hastanelerinin acil servislerini geziyoruz. İlk durağımız pazartesi gecesi Haydarpaşa Numune Hastanesi. Hastane güvenliği ve hasta bakıcılar her gece ‘bonzai vakası’yla karşılaştıklarını söylüyor. Saatler 01.00’i gösterdiğinde acile bir ambulans yanaşıyor. Yaralı hastanın bir bonzai kullanıcısı tarafından bıçaklandığını öğreniyoruz. Bir sonraki gece gittiğimiz Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde durum çok daha vahim. Hastanenin ‘adli vaka defteri’ bonzai başvurularıyla dolu. Kayıtlara göre, son 2 haftada acile 25 vaka gelmiş. Bu hastalardan 2’si de uyuşturucunun etkisiyle yaşamını yitirmiş. Hastanedeki güvenlik görevlileri ve hasta bakıcılar bonzai kullanan kişilerin tuhaf davranışlar sergilediğini ve çevrelerine zarar verdiğini söylerken, doktorlar ise hastaya müdahale ederken oldukça zor anlar yaşadıklarını belirtiyor.”

Şişli’de 1 haftada 10 kişi

“Çarşamba gecesi Avrupa Yakası’ndaki hastanelere yansıyan bonzai vakalarını araştırıyoruz. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde de durum diğer acillerdekinin aynısı. Hastaneye son 1 haftada Bonzai nedeniyle fenalaşan 10 kişi başvurmuş. Biz oradayken bir vaka daha ambulansla getiriliyor. Gözleri kıpkırmızı olmuş ve konuşmakta bile güçlük çeken hasta, 15 dakika boyunca ambulanstan çıkarılmak için ikna edilmeye çalışılıyor. Yanında bulunan annesi de sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyor ama nafile. Bilincini neredeyse yitirmiş durumda olan genç güçlükle acil servise alınıyor.

Aynı gece Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğimizde de bonzai kullanan bir gencin acile gelişine tanık oluyoruz. Kendini kasmış bir şekilde sedyede yatan genci hastanenin güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalışıyor. Yanında herhangi bir akrabası da bulunmayan hasta bir süre sonra ‘kırmızı alan’a alınarak müdahale ediliyor. Şizofreniye sebep oluyor.”

Doktor: Vücutta su dengesi bozuluyor,

böbrekler ve karaciğer iflas ediyor

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir kadın doktor, bonzai kullanan hastalara yapılan müdahaleyi şöyle anlatıyor: “Bu konuyla ilgili çalışan özel bir birim yok. Hasta ambulansla geldiğinde inatçı kusmalarla karşılaşıyoruz. Halüsinasyon ve krampların olaması onları tuhaf hareketler yapmaya zorluyor. Kan tetkiklerini yaptığımızda vücuttaki su dengesinin bozulduğunu görüyoruz. Yapılan tetkik ve tahlillerde bonzai kullandığı netleşmiyor ama hasta kendine gelince zaten bonzai aldığını kendisi söylüyor. Bonzai kullanan kişlerin kullanıma devam etmesi halinde 2 ay içerisinde böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşılaşması kaçınılmaz bir son.”

Bir sağlık görevlisi de acilde gerçekleşen müdahaleye ilişkin şunları söylüyor: “Kriz halinde gelen hasta nefes darlığı yaşıyor. Vücudundaki su oranının azalmasından dolayı hemen solunum cihazına bağlıyoruz. Yapılan tetkiklerde yüksek dozda bir kullanım söz konusu ise hasta hemen yoğun bakıma alınıyor.”

8 kişi zor zapt etti

“Bir sonraki gece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeyiz. Gece yarısına az bir vakit kalmış. Acile ağzından köpükler çıkan bir genç getiriliyor. Arkadaşları genci zor zapt edebiliyor. Hemşire serum takmaya çalışıyor ama uyuşturucunun etkisinden genci zapt etmek çok zor. Hastane görevlileri de devreye giriyor ve 8 kişi ancak krizdeki hastayı tutabiliyor ve hemşire de serumu takıyor. Bonzai içtiği için acile kaldırılan gencin arkadaşları doktora olayı şöyle anlatıyor: ‘Evde oturuyorduk. Yerinden kalkıp odasına gideceğini söyledi. Yarım saat sonra odaya gittiğimizde ağzından köpükler çıkmış bir halde bulduk.’ Buradaki ‘Adli vaka defteri’nde son 1 ayda 20 vaka kayıt altına alınmış. Hastane yetkilileri ise bu sayının çok daha fazla olduğunu bazı günler günde 10 vakayla karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor.”

“Bonzai kullanımının fazla olduğu bölgelerden biri olan Esenyurt’taki devlet hastanesi, bonzai vakalarına müdahale etmiyor. Kan testlerinde sonuç alamadıkları için bu tip hastaları AMATEM’e sevk ettiklerini belirten hastane yetkilileri, acil servise gelen bonzai kullanıcısı sayısının son dönemde arttığını belirtiyor.”