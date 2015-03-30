Acil servisi su bastı

Şanlıurfa'da öğleden beri aralıksız devam eden yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı park, cadde, mahalle ve sokaklar sular altında kaldı. Rögarların tıkanması nedeniyle su tahliyesinin zorlaştığı ilçede, su baskınları nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor durumda kaldı.

Birecik Devlet Hastanesinin acil servisini de su bastı, hizmet vermekte zorlanılan birime gelen hastalar ilçe dışındaki hastanelere yönlendirildi.

Hastane yetkilileri ile hastalar, duruma tepki göstererek kanalizasyon hizmetlerinde yaşanan sorun nedeniyle baskının oluştuğunu iddia etti.

Birecik Kaymakamı Deniz Zeyrek, yaptığı açıklamada, taşkınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Vatandaşların sorunlarının giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Zeyrek, yağışın ilçede etkisini kaybettiğini söyledi. Zeyrek, ilçedeki hasar tespitinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

