Acil servis önünde tehlikeli çalışma

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne yapılan eklenti inşaatında önlem almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde yapımı devam eden eklentinin çatısını yapan işçiler, metrelerce yükseklikte kasksız ve emniyet kemersiz çalışıyor. Demir yapı üzerindeki çatı kaplama işlemlerini yaparken gerekli güvenlik önlemlerini almayan işçiler tehlikeye davetiye çıkarıyor. İşçilerin bu çalışmasına, acil servis önünde ve kantinindeki hasta yakınları da tepki gösterdi. Bir hasta yakını, \"İnsanların hayatlarını kurtarmak için yapılan binada, işçiler canından olacak\" diyerek tepkisini dile getirdi.



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