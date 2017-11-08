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Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı

08 Kasım 2017 09:08

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Hasan Koç tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçarak uzaklaştı. 
Olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre acil servis önünde bekleyen Hasan Koç, silahlı bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan olay sonrası kaçarak kayıplara karışırken, bacağından yaralanan Koç ise hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve  çevrede delil araştırması yaptı. Hastanedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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