Acil servis doktorunun 'yanlışlıkla' ölüm haberini verdiği Tuba Nur Ekinci hayatını kaybetti

Karaman'da tarlada hortumun boynuna çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve acil serviste görevli doktorun, babasına "Kızını kurtaramayacağız. Kaybettik. Zaten ölü olarak geldi. Baygın değil, o ölü" diyerek ölüm haberi vermesiyle gündeme gelen 12 yaşındaki Tuba Nur Ekinci, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi'nde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Muammer Şen’in DHA’da yer alan haberine göre, olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Kılbasan Köyü'nde meydana geldi. Refik Ekinci, kızı Tuba Nur Ekinci ile birlikte mısır tarlasındaki damlama su sistemine ait hortumları toplamak için traktörün arkasına bağladığı sistemle makaraya sarmaya başladı. Bu sırada belirlenemeyen nedenle kopan hortum, babasına yardım eden Tuba Nur'un boynuna isabet etti. Yere yığılan ve ağır yaralanan Tuba Nur, babası Refik Ekinci tarafından traktörle Karaman'a hastaneye götürülmek için yola çıkarıldı. Yolda, çağrılan 112 Acil Servise ait ambulansa aktarılan Tuba Nur Ekinci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuba Nur Ekinci, tedavi altına alındı.

Haberi veriş şekli tepki çekmişti

Bu sırada acil serviste görevli kadın doktor E.Ö., servisin kapısında bekleyen baba Refik Ekinci'nin kızının durumunu sorması üzerine, iddiaya göre, "Kurtaramayacağız. Kaybettik. Boynu kırık gibi görünüyor" dedi. Bu haberi alan baba Ekinci, yere yığıldı. Güvenlik görevlileri Refik Ekinci'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının öldüğüne inanmayan Ekinci, onun baygın halde hastaneye geldiğini söyledi. Doktor E.Ö., "Amcam elimizden geleni yapıyoruz, ama olmaz zor. Keşke. Zaten ölü olarak geldi. Baygın değil, o ölü. Ne diyeyim" dedi.

Yapılan müdahale sonrası Tuba Nur'un, duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Tuba Nur, ambulansla Konya'ya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Beyin Cerrahi Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tuba Nur, 6 gün süren yaşam mücadelesi sonucu bugün hayatını kaybetti. Tuba Nur'un, bugün memleketi Kılbasan Köyü'nde defnedilmesi bekleniyor.

Doktor görevden uzaklaştırıldı

Karaman Valiliği, doktor E.Ö.'yü yayınlanan haberlerin ardından hakkında soruşturma başlatıp, görevinden uzaklaştırdı. Baba Refik Ekinci de, doktor E.Ö.'nün kızını öldüğünü söyledikten sonra dünyasının yıkıldığını ve doktor hakkında da hukuki süreç başlatacağını belirtmişti.