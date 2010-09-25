-ACİL İNİŞ YAPAN YOLCU UÇAĞI HAVALANDI STOCKHOLM (A.A) - 25.09.2010 - Toronto-Karaçi seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle İsveç'e acil iniş yapan uçak, yapılan patlayıcı aramasından sonra, yolcularını alarak yeniden havalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin de serbest bırakıldığı açıklandı. ''Uçakta bomba bulunduğu'' ihbarının yapılması üzerine bu sabah Stockholm Arlanda Havaalanı'na mecburi iniş yapan Boing 777 tipi uçakta İsveç polisinin yaptığı aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi. Uçak, yolcularını alarak Türkiye saati ile 18.00'de Arlanda Havaalanı'ndan ayrıldı. Uçağın bagaj kontrollerinin de yapıldığı ve tehlikeli maddeye rastlanmadığı, aynı uçuş ekibi ile Manchester'e doğru havalandığı kaydedildi. Bu arada, ihbar üzerine patlayıcı taşıdığından şüphelenilen ve uçağın inişi sırasında gözaltına alınan 30 yaşlarındaki Pakistan kökenli Kanada vatandaşının da sorgusunun tamamlanmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Kanada polisini arayan bir kişinin yolculardan birinin patlayıcı taşıdığını iddia etmesi üzerine 273 yolcusu bulunan, Toronto-Karaçi seferini yapan uçak sabah saatlerinde İsveç'e acil iniş yapmıştı.