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Açıktan sigara satışına yasak geliyor

Marka logosu, yazılar ve diğer işaretlere ilişkin de bir yönetmelik çıkarılacak

28 Şubat 2018 16:01

Hükümet, sigara satışına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yasa taslağına göre, ürünler, müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı şekilde satışa sunulacak.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

Tek tip paket

*Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketi belli standartlarda olacak.

*Paketler, düz ve öngörülen standartlarda piyasaya arz edilecek.

*Sigara paketinin üzerinde sadece kutu yüzeyinin yüzde 5’ini aşmayacak puntoda markası yer alacak.

*Kutuda resim, amblem gibi görsellere yer verilemeyecek.

Öngörülen sınırlayıcı kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri için de geçerli. Tek tip paketler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şekilde hazırlanacak.
Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin satışı da disipline edilecek. Büfelerde, marketlerde sigara satışları açıktan yapılamayacak. Kapalı dolaplar müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.
Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile bunların yerleşkelerinde bulunan işletmelerde de tütün ürünü satışı yapılmayacak.

7 ay sonra yürürlüğe girecek

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, “Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar” dedi.

Yetkililer sigara paketlerinde yer alacak marka logosu, yazılar ve diğer işaretlere ilişkin de bir yönetmelik çıkarılacağını söyledi.

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