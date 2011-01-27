-AÇIKTA KIYMA SATANA 10 BİN LİRA CEZA SİVAS (A.A) - 27.01.2011 - Sivas Tarım İl Müdürü Mehmet Beykaya, açıkta kıyma ve tavuk ürünü satanlara 10 bin lira civarında ceza uygulanacağını bildirdi. Beykaya, kentte faaliyet gösteren kasap ve beyaz et satışı yapan iş yerlerini gezerek, satıcıları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hakkında bilgilendirdi. Bu kanunun Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Beykaya, Avrupa Birliği ile müzakere görüşmelerinde ısrarla böyle bir yasanın Türkiye tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin söylendiğini, bakanlıklarının da yaptığı girişimler sonucunda böyle bir kanunun yürürlüğe girmesini sağladığını söyledi. Kanunun getirdiği çeşitli sorumluluklar ve yükümlülükler olduğunu anlatan Beykaya, şunları kaydetti: ''Bu yükümlülükler ve sorumlulukları doğru bir şekilde adım adım vatandaşın bilgisine sunmak, vatandaşı bilinçlendirmek, bu konuda yükümlülüklerini ve sorumluluklarını hatırlatma adına iki çalışma yaptık. Üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla böyle bir denetim gerçekleştirdik. Buna bir eğitim denetimi diyebiliriz. İkinci ayağında ise tüketicilere yönelik bir çalışma yapacağız ve tüketicilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Çünkü gerçekten gıdasız bir hayat düşünülemez. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için mutlaka gıda alması lazım. Ama gıdanın sağlıklı ve güvenli olması çok önemli. Bu da bir dizi uygulamanın yürürlüğe girmesi ve somut adımların atılmasına bağlı.'' Beykaya, bakanlığın verdiği yetki ve kanunlar ölçüsünde yaptıkları denetimlerle gıda yasasının uygulanmasını sağlayacaklarını ifade ederek, cezai müeyyidelerin bu yasayla birlikte arttığını söyledi. Devletin insan sağlığına önem verdiğinin altını çizen Beykaya, şunları kaydetti: ''Eğer bir kasap bir hayvanı mezbahada değil de kendisi kesmeye kalkarsa 5 bin lira ceza görecek. Yine kesim yerleri veteriner sağlık raporsuz, menşesiz, özellikle hayvan pasaportsuz kesim yaparsa 10 bin lira ceza verilecek. 2010 Aralık ayında yürürlüğe giren Veteriner Hizmetleri, Bitkİ Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu ile açıkta kıyma, tavuk ürünü satışı yapanlara 10 bin lira gibi bir ceza söz konusu olacak. Amaç aslında insanlara ceza vermek değil. Ama ne yazık ki işi ciddi yapanla, yapmayanı ayırt etme adına böyle bir müeyyide yükümlülüğü getirmek çabasıyla oluşturulmuş bir kanuni düzenleme.'' Yaptıkları bu çalışmayla vatandaşı ve üreticiyi buna hazırlamak istediklerini ifade eden Beykaya, açıkta kıyma ve tavuk satışı yapılmasına da kesinlikle izin vermeyeceklerini kaydetti. Tavuk satışı yapan iş yeri sahibi İsmet Onar, denetimlerin yapılmasından memnun kaldıklarını, ancak açıkta satış yapma konusunda bazı zorluklar yaşayacaklarını belirterek, vatandaşların aldıkları ürünün hazırlatılmasını kendilerinden istediklerini söyledi.