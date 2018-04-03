Açıkta erik çıktı, kilosu 25 liraya düştü

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında üretilip kilosu 150 liradan satılan eriğin fiyatı açıkta hasadın başlamasıyla 25 liraya kadar düştü.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, \"Bugün de açık alanda ilk hasadımız başladı. Uygun fiyatlarda tüketicilerimize ulaşmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine nakliyesi yapılıyor. İnşallah bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olur. Tüketicilerimize de afiyet olsun. Hasadın tahmini 8 bin 500 ton olmasını bekliyoruz. Arazi genişlediği için 8 bin dönüm olan arazi, 8 bin 500’e çıktı. İnşallah bütün esnaf, bütün alıcılar iyi bir sezon geçirir\" dedi.

Erik Üreticisi Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da \"Bu yıl iklim şartları açısından elverişli bir dönem geçirdik. Geçen yıl oranla 15 gün erkencilik sağladık\" diye konuştu.



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