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Açıklama Saray'dan: Erdoğan muhtarlara sigarayı bıraktırdı!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, muhtarlar toplantısına katılan muhtarların Erdoğan'a sigarayı bırakacaklarına dair söz verdiklerini açıkladı

Karikatür: Latif Demirci / Hürriyet

21 Ağustos 2015 15:54

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ak Saray'daki muhtarlar toplantısına katılan pek çok muhtarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sigarayı bırakacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. Doğan, Twitter'dan imzalı sigara paketlerini de paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’la buluşmaları sırasında Erdoğan’a sigarayı bırakma sözü verdiklerini belirtti.
Doğan bazı muhtarların üzerlerine isimlerini yazdıkları sigara paketlerinin fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı.
 
Bazı muhtarlar sigara paketlerinin üzerine isimlerini yazıp o günün tarihini atarak sigarayı bıraktıklarını belgeledi.

 

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