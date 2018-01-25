Açık unutulan elektrikli ısıtıcı evi yaktı

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sömestir tatilinde, Samsun\'da görev yapan öğretmen oğullarının yanına giden aile, iddiaya göre, elektrikli ısıtıcıyı açık unuttu. Sobanın koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangında ev büyük hasar gördü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde meydana geldi. Besim Hocaoğlu ve ailesi, sömestir tatilini değerlendirerek, öğretmenlik yapan oğullarını ziyaret etmek için birkaç gün önce Samsun\'a gitti. Ailenin, iddiaya göre, evin salonunda açık unuttuğu elektrikli ısıtıcı aşırı ısınarak koltuğu tutuşturdu. Alevler evi sararken, binada yaşayanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev büyük hasar gördü. Soruşturma başlatıldı.



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