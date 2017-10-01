Açık uçlu endişe: 'Bu srnn cvbı ...' yazan öğrenci de TEOG'da değerlendirmeye alınacak!

Başbakan Binali Yıldırım’ın TEOG yerine getirilecek sistemde ‘açık uçlu’ sınav yapılacağı açıklaması öğrenci ve veliler için yeni bir kaosu daha beraberinde getirdi. Bakanlığın ‘açık uçlu’ kararının ardından öğrenci ve velilerin en büyük kaygısı ise yıllardır bitişik-eğik yazı ile yazmaya zorlanan çocukların sınavları nasıl cevaplandıracağı oldu. Bu kapsamda MEB bu kaygıları da giderebilmek için öğrenci cevaplarını değerlendirilirken yazı güzelliği, harf eksikliği, imla veya noktalama yanlışlıkları gibi unsurları göz önünde bulundurmama kararı aldı.

Eski sistemde 1-2 açık uçlu soru sorulacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni dönemde çoktan seçmeli sorular yerine tamamen açık uçlu döneme geçiyor. MEB bu yıl eğik yazı zorunluluğunu kaldırsa da, 8 yıldır eğik yazı ile öğretim gören ve test mantığına alıştırılan öğrencilerin okunaklı olarak cevaplamaları gereken açık uçlu sorularla karşı karşıya kalması endişeyi büyütüyor.

İşte MEB kaynaklarına göre getirilecek yeni sistemin ayrıntıları:

Okullar soruları seçecek

Yeni sistemde okulların kendi yapacakları sınav, yerleştirme puanına oran olarak direkt etki etmese de mezuniyet notunda 8. sınıfta yazılı sınav olarak eklenmesi öngörülüyor. Çocukların ezberci test tekniğinden uzaklaşması gerekçesiyle masaya konulan açık uçlu soru modeli için Bakanlık; son bir yılda soru hazırlama eğitimleri, çalıştaylar ve toplantılar düzenledi. Bu kapsamda yeni modelde “merkezi sınav” algısından kaçınan MEB, hazırlayacağı soru havuzunu okullara sunacak. Her okul ise seçecekleri açık uçlu sorulardan oluşan sınavları kendi öğrencilerine yapacak.

Değerlendirme yöntemi

Adil not tartışmalarına karşı ise MEB açık uçlu sorulardan oluşan sınavların değerlendirmesini okul öğretmenlerine bırakmayacak. Her ilde ölçme ve değerlendirme merkezleri oluşturmaya hazırlanan bakanlık, sınavları buradaki uzmanlar eşliğinde değerlendirecek. Yeni sistemde çoktan seçmeli sorulardaki kodlama yerine öğrenciler cevap kâğıtlarına yazılı sınavlarda olduğu gibi cevapları yazacak.

Eğik cevaplar krizi

Bakanlığın ‘açık uçlu’ kararının ardından öğrenci ve velilerin en büyük kaygısı ise yıllardır bitişik-eğik yazı ile yazmaya zorlanan çocukların sınavları nasıl cevaplandıracağı oldu. Bu kapsamda MEB bu kaygıları da giderebilmek için öğrenci cevaplarını değerlendirilirken yazı güzelliği, harf eksikliği, imla veya noktalama yanlışlıkları gibi unsurları göz önünde bulundurmama kararı aldı. Sadece Türkçe dersinde doğrudan imla, noktalama sorusu soruluyor veya kelime farklılığı oluşuyor ise ayrı bir değerlendirme yapılması planlandı.

Uzmanlar değerlendirecek

Aylardır TEOG’da kullanılacak açık uçlu sorular için hazırlanan bakanlık, yeni sistem için de çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sistemde açık uçlu soruların değerlendirilmesi, alanında deneyimli ve açık uçlu soruların değerlendirmesi konusunda eğitim almış öğretmenler tarafından yapılması kararlaştırıldı. Sınav değerlendirmesinde adaletin sağlanması adına öğrencilerin cevap kâğıtlarının imajlarının alınarak elektronik ortama aktarılması çözümü planlandı. Böylece değerlendirme yapacak uzman öğretmenlerin öğrenci kimlik bilgilerini görmeden nesnel yöntemlerle puanlama yapması amaçlandı. İki farklı uzmanın değerlendirme yapması öngörülen sistemde, sonuçlar arasında puan farkı oluşması veya cevabın okunamaması gibi durumlarda ise öğrenci cevabının üst değerlendiriciler tarafından tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca öğrenci ve velilerinde elektronik ortamda doğru cevaplar, verilen notlar ve cevapları karşılaştırmalı olarak incelemesi için bir sistem hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Ancak sadece 2 soru yerine bütün sınavın açık uçlu yapılacak olması değerlendirme yapacak uzman öğretmen ihtiyacını da beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, bu yöntemle öğretmenlerin yazılılarda yüksek not vermesi ve torpil tartışmasının da önüne geçilmesi amaçlandı