Açık Toplum Vakfı: Can Paker ile ayrılığın gerekçesi siyasi değil

Açık Toplum Vakfı Mütevelli Heyeti, Can Paker' in "AKP'ye yakınlığı" gerekçe gösterilerek Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldığı açıklamasını içeren haberlerin "son derece üzücü olduğunu" duyurdu. Heyetten yapılan açıklamada, Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Can Paker'in 10 yıl gibi uzun bir süre bu görevi yapması nedeniyle değiştirildiği vurgulandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan değişikliğin "siyasi bir gerekçesi" olmadığının altı çizilen açıklamada Paker'le "tartışma yaşandığı" doğrulandı, ancak tartışmanın "Türkiye'deki basın özgürlüğü sorununun hangi öncelikle ele alınması" üzerinde çıktığı bildirildi.

Açık Toplum Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri İshak Alaton, Osman Kavala ve Murat Sungar'ın imzasını taşıyan "Açık Toplum Vakfı Mütevellileri'nden Kamuoyuna Duyuru" başlıklı yazılı açıklama aynen şöyle: Açık Toplum Türkiye’de 2001 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu dönemde hayal gücünün sınırlarını zorlayan çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kaldık. Son dönemde bu temelsiz suçlamalara bir yeni iddia daha eklendi.