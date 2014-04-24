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Açık Toplum Vakfı: 1915 mesajını başlangıç olarak görüyoruz

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton: Ermeni Taziye Mesajı'nın ardından, ülkemizin de geçmişiyle barışabileceğine olan inancımız artmaktadır

24 Nisan 2014 22:48

Açık Toplum Vakfı, Başbakanlık tarafından 9 dilde yayımlanan ’24 Nisan’ açıklaması ile ilgili olarak yayınladığı mesajda “Bu açıklamayı, Türkiye’nin hak ettiği saygın devlet zihniyeti için bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton tarafından yapılan açıklamada “Ermeni Taziye Mesajı"nın ardından, ülkemizin de geçmişiyle barışabileceğine olan inancımız artmaktadır” ifadesi yer aldı. Açık Toplum Vakfı tarafından yapılan açıklama şöyle:

23 Nisan 2014 günü Türkiye Cumhuriyetinin 9 lisandan Başbakanlık düzeyinde ilan ettiği Taziye Mesajı önemli bir adım oldu. Bu açıklamayı, Türkiye’nin hak ettiği saygın devlet zihniyeti için bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Ama sadece bir başlangıç. Bu unutulmamalıdır! Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, uzun ve zorlu bir süreç yaşanmaktadır. Geçen yıl İstanbul'da kamuoyuna sunduğumuz Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür sergisi dünyada yaşanmış bazı toplumsal barış süreçlerinin ne gibi aşamalardan geçip, nasıl noktalandığı ya da rafa kaldırıldığı üzerine dikkat çekici bilgi, belge ve tanıklıklar içeriyordu. Bu düşündürücü sergimizi 2 Mayıs'ta İzmir’de tekrarlayacağız. Sonrasında da, Ankara ve Diyarbakır illerimizde de kamuoyunun dikkatine sunma planımız bulunuyor. Ayrıca, bu ufuk açan sergimizin online versiyonuna birkaç gün içinde internet üzerinden ulaşılması da mümkün olacak. Bu sergide İngiltere, Almanya, Sırbistan, Avustralya, Bulgaristan, Şili, Fransa ve ABD örneklerinde toplumsal barış süreci için yaşanan tartışmaları, atılan adımları ayrıntılarıyla aktarmaya çalıştık. "Resmi Özür"ün bu süreçte her zaman bir dönüm noktası teşkil ettiğini ortaya koyduk.

Tarih bize, kimi toplumların barışı ve hesaplaşmayı oybirliğiyle, fikir birliğiyle tesis ettiğini, kimilerinde ise tartışmaların bir türlü bitmediğini, ancak yaralara pansuman yapılmakla yetinildiğini gösteriyor. Dün olduğu gibi bugün de can alıcı soru şudur: Türkiye geçmişle hesaplaşmada ne kadar başarılı olacaktır? Türk devletinin resmen yayınladığı Ermeni Taziye Mesajının ardından, ülkemizin de geçmişiyle barışabileceğine olan inancımız artmaktadır.

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