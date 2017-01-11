Açık oy kullanan Recep Akdağ: Gizlenecek bir şey mi var, CHP'liler ne hakla kamerayı gözümüze sokuyor?

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamada, açık oy kullandığına yönelik iddialarla ilgili olarak "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi. Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Akdağ, "CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Akdağ, 2016 yılı değerlendirme toplantısında, sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. 'Gizli oy' tartışmalarına ilişkin sorulara yanıt veren Akdağ şunları söyledi:

"Mümkün olsa da inşallah olabilir, yani gençsiniz yarın milletvekili olursunuz, o Genel Kurul'a girersiniz. Sizleri o ortama götürsek, yaşasınız. Oy kullanacaksınız. Ben yeni bir politikacı değilim. Defalarca anayasa oylamalarında oy kullandım. Nasıl kullanıldığını da hepimiz biliyoruz. Gidiyorsunuz orada bir kabin var. Önünde, içinde, neyse bir yerde koyuyorsunuz bir pulu içine, kapatıyorsunuz götürüp, atıyorsunuz. Meşhur bir fıkra var. Birisi bir pire ilacı satıyor. Alıyor, bir başkası kullanıyor. Bir faydası olmuyor pireye. Gelip diyor ki 'Arkadaş, hani bu kadar para verdim, pire ilacı aldım. Hiçbir faydası olmadı'. 'Nasıl kullandın' diyor. 'Böyle sıktım' diyor. 'Olur mu, yakalayacaksın, gözüne sıkacaksın, ölecek' diyor. Aynen bu mantıkla gözünüzün içine kadar yaklaşmış orada bir milletvekili sizin kamerayla fotoğrafınızı çekmeye çalışıyor. Ben de açıkça 'Sen kim oluyorsun' diyorum. Ne hakla geldin, benim burada videomu çekiyorsun Orada bir yöntem var. İsimleri okunan insanlar, oylarını veriyorlar. Otur, senin de sıran geldiği zaman oyunu ver"

"18 Maddenin 18'ine de evet oyu vereceğim"

Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada 'evet' oyu kullanmasının gizlenecek bir şey olmadığını savunan Akdağ, "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi var. Bu oylamalar Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor" dedi. Teklifin 316 AKP milletvekilinin oyuyla verildiğini hatırlatan Akdağ, "Orada açık etsem ne fark eder, orada da etmiyoruz da. İmza vermişim. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Evet, 18 maddenin 18'ine de ben 'evet' oyu vereceğim. Bunlar yakışık almıyor ve ana muhalefet partisinin acizliğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Yine aynı tepkiyi gösterirdim"



Kendisini kamerayla çeken CHP'li milletvekillerine de tepki gösteren Sağlık Bakanı Akdağ, "Şundan korkuyorlar. Anayasa ile ilgili bir referandum yapılacak. Enteresandır, biz anayasayı Meclis'te yapıp, bitirmeyeceğiz. Yapmaya çalıştığımız milletin önüne bir anayasa teklifi ile gitmek. 18 maddelik bir anayasa teklifi, en aşağıya 2 aylık bir süre olur muhtemelen. Defalarca tartışılacak. Sonunda buna vatandaş karar verecek. CHP'li milletvekillerine ne oluyor da gelip, gözümüzün içine kadar kamera sokma hakkını buluyorlar kendilerinde? Ben de tepkisini gösteren milletvekillerinden birisiydim. Yine aynısını yapsalar yine aynı tepkiyi gösterirdim, açık söyleyeyim" açıklamasında bulundu.