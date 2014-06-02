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Açık Lise sınavında Soma faciasına gönderme

Açık Öğretim Lise sınavında Din Kültürü sorularında gündeme ilişkin soruların yer alması dikkat çekti

02 Haziran 2014 10:54

Liselere yönelik olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lise sınavında sorulan Din Kültürü sorularından bazıları dikkat çekti. 301işçinin yaşamını yitirdiğ Soma faciasına atıfta bulunulan bir soruda "Eksik malzeme kullanılan bir binanın çökmesinin kaza ve kader açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği" yöneltilirken, cevaplar arasında "Kader inancı sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır" şeklinde bir şıkkın yer alması Başbakan Tayyip Erdoğan'ın facia sonrası "Bunlar olağan şeyler, işin bir de kaderi yönü var" sözlerini hatırlattı.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre, yine aynı sınavda yer alan bir başka soruda, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Twitter'da fenomeni haline gelen Fuat Avni’nin kullandığı "Korkma, titre” ifadelerini de anımsatan ifadeler yer aldı.

İşte o sorulardan bazıları:

 

 

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