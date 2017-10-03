Açık lise öğrencisini bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da sosya medyada tartıştığı açık lise öğrencisi 16 yaşındaki R.A.\'yı, daha sonra çocuk parkında buluşarak bıçakla yaralayan 18 yaşıdaki Murat D., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Akpınar Mahallesi\'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre R.A. ile Murat D., bir kızın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına yazdıkları yorumlar nedeniyle tartıştı. Gençler daha sonra çocuk parkında buluştu. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Murat D., cebinden çıkardığı bıçakla R.A.\'yı kasığından bıçakladı. Yaralanan R.A., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Murat D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından akşam saatlerinde Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Murat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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