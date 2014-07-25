Açık havada sigara yasağının tarihi belli oldu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Açık havada sigara yasağı 1 Ekim’de başlıyor. Sigara paketi kararacak, marka ismi kodlanacak” dedi.

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sigara başta olmak üzere tütünle mücadelenin yeni yol haritasını anlattı.

Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

EN GEÇ 1 OCAK 2015: Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tütünle mücadelede yeni yasaklar ve denetimlerin biran önce başlaması talimatı verdi. 2014-2018 Tütünle Mücadele Strateji Raporunun son hali hazırlandı ve Başbakanlığa gönderildi. Şu anda üzerinde son çalışmalar yapılıyor. Sigaraya ilişkin yeni yasaklar ve denetimler 1 Ekim 2014’te paket düzenleme olarak başlayacak. Kanuni ve yasal düzenlemeler yetişemezse uygulama tarihi en geç 1 Ocak 2015 olarak belirlendi.

KARA PAKET OLACAK: Dünyada sadece Avustralya’da 2012’de uygulamaya başlayan kara paket uygulamasını Türkiye, Avrupa ve Asya kıtasında ilk uygulayan ülke olacak. Sigara paketleri tek ve düz renk olacak. Markaları ve amblemleri silinecek. Sigaralar isimleriyle değil numaralı kod isimleriyle satılacak. Böylelikle sigara paketleri çocuklar için cazip bir algı oluşturmayacak. İletişim uzmanları kara paket üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Biz 1 Ekim’de uygulamaya başlarız kim dava açarsa açsın.

AÇIK ALANIN 4’TE 3’ÜNDE İÇİLMEYECEK: Yeni yasak paketi Hastane bahçesi, okul bahçesi, park, cafe, restoranların açık bölümlerini kapsayacak. Nargile kafeler dahil, tüm yiyecek içecek hizmeti veren mekanların açık alanlarında, sigara içmek kısmen yasaklanacak. Açık alandaki masaların sadece 4’te 1’i sigara içenler için ayrılacak. 4’te 3’lük bölümü sigara içmeyenlere tahsis edilmesi yasal zorunluluk olacak. Uymayanlara, kapalı alandaki sigara içme cezaları uygulanacak. Sigara denetimleri kaymakamlıklardan alınarak valiliklere verilecek. Böylelikle zabıta yerine polis sigara denetimi yapacak.