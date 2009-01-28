Açık 'fişleme' itirafı!

Tempo24



Emekli General Pamukoğlu'nun sitesindeki yorumda, 'Ermenilerden özür dileyenler, kendi kendilerini fişlemektedir' deniliyor



Soykırım iddiaları nedeniyle Ermenilerden özür dilemek üzere aydınlar tarafından başlatılan kampanyaya yönelik kimi kesimlerden gelen eleştiriler sürüyor. Emekli General Osman Pamukoğlu'nun internet sitesine gönderilen yorumlardan birinde de kampanya karşıtı sert ifadeler kullanıldı.



Hürriyet gazetesi yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz'ın bugünkü köşesinde dikkat çektiği 'Kemal Denizer' imzalı yorumda, Ermenilerden özür dileyen ve kampanya sitesinde adı geçenler 'Özür dileyen özürlüler' olarak nitelendiriliyor. Pamukoğlu'nun sitesindeki yorumda, 'Bu kişiler, imzalarını koyarak kendi kendilerini fişlemektedir' deniliyor.



Mehmet Y. Yılmaz'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:



Bir parti de kuran emekli General Osman Pamukoğlu'nun "Efsane komutan" isimli internet sitesinde Kemal Denizer imzalı bir yorum yayımlandı.



Bu yorumda şöyle deniliyor:



"Değerli arkadaşlar, aşağıdaki beyan ve destekleyenler listesi hepinizin bildiği gibi ÖZÜR dileyen ÖZÜRLÜLERE aittir. Bilmeden çok yararlı bir iş yapmışlar ve 'günü geldiğinde' kullanılmak üzere bizleri zahmetten kurtaracak bir fişlemeyi kendi elleriyle yapmaktadırlar.



Onlara teşekkür (!) borçluyuz...



(15 Aralık'ta başlayan listeye katılım, her gün tarafımdan güncelellenecek ve neticede oluşan paha biçilmez liste kullanımda olacaktır.)"



Okuyunca insanın tüyleri ürperiyor. Birileri, fikirlerini beğenmedikleri insanları "fişliyor". "Günü geldiğinde kullanmak" üzere hem de! O gün geldiğinde, fişlelenlerin başına neler gelecek, tahmin etmek zor değil.



Çok merak ediyorum, bu açık tehdit ile ilgili bugüne kadar her hangi yasal bir işlem yapıldı mı?



Savcılar bu beyi karşılarına alıp, "Gel bakalım aslanım, sen bu fişlemeyi ne için yapıyorsun?" diye sordular mı?



Polisiydi, jandarmasıydı, MİT'iydi, herhangi bir istihbarat kuruluşu bu açık tehdidi kayda alıp, takibe geçti mi?



Yoksa tıpkı Hrant Dink, Rahip Santoro, Malatya Zirve Yayınevi Katliamı'nda olduğu gibi kulaklarının üzerine yatmayı mı tercih ettiler?



Başsavcı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başavukat Deniz Baykal'ın dikkat ve bilgilerine arz ederim!