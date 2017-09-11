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Açık cezaevinden firar eden mahkum 1 saatte yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan bulunduğu açık cezaevinden firar eden tutuklu 26 yaşındaki Kerim E

11 Eylül 2017 20:42

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde, \'adam öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan bulunduğu açık cezaevinden firar eden tutuklu 26 yaşındaki Kerim E. jandarma tarafından yakalandı.
Bafra İlçesi\'ndeki T Tipi Cezaevi\'nde \'adam öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan tutuklu olarak bulunan Kerim E., bu sabah cezaevinden firar etti. Cezaevi idaresinin haber vermesi üzerine kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis tarafından çalışma başlatıldı. Kerim E., bir saat içinde Mevlana Mahallesi\'nde sokak üzerinde polis tarafından yakalandı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 

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